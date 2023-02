VIDÉO - Ils habitent au mauvais endroit : en 7 ans, 8 véhicules ont défoncé le mur de leur maison

Au bord de la départementale qui longe sa maison, à Fénay (Côte-d'Or), Guy prend quelques risques pour nous montrer les dégâts. Le camion "a percuté le trottoir et s'est couché sur le mur, ( ) cassé sur environ 25 mètres", indique-t-il. Lundi dernier en effet, un poids lourd s'est renversé sur son mur de jardin, à quelques mètres de sa maison, et ce n'est pas la première fois. "Étant donné que ça arrive tous les ans, mon mur est bien à peine six mois dans l'année", soupire le retraité.