Ils livrent leurs recettes : la belle initiative des habitants de Feucherolles

Le confinement les avait isolé, chacun chez soi, dans sa cuisine. À Feucherolles (Yvelines), comme partout dans l'Hexagone, on testait les recettes, on essayait de retrouver des saveurs d’enfance. Le village éminçait, ciselait, mitonnait. Et puis un jour, cinq amis, unis par la gourmandise, ont eu l’idée de compiler les recettes préférées des habitants et en faire un livre.