Ils ont sauvé le baudet du Poitou

Le baudet du Poitou est la race d'âne la plus ancienne de l'Hexagone. Son apparition remonte au Xe siècle. Il servait pendant longtemps à porter les outils agricoles. Aujourd'hui, les engins mécaniques l'ont remplacé. En 1977, ils n'étaient plus que 44 sur tout le territoire. C'est parce qu'il a failli disparaître que Jacques et d'autres éleveurs veulent protéger leur terroir.