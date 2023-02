Ils ramassent les oranges de leur ville pour en faire des confitures solidaires

Depuis dix ans, des bénévoles viennent les cueillir à la demande des mairies et des particuliers. Michèle n'y voit que des avantages : "Ne pas gaspiller des fruits qui sont là à notre disposition, et puis être au soleil dans les orangers en bonne compagnie, c'est magnifique". C'est sympathique et très efficace. Après deux heures de travail, une tonne d'oranges est récoltée et triée. Une partie des fruits vont être vendus à une confiturière, le reste va être transformé par des salariés en réinsertion.