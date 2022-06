Hauts-de-France : ils redécouvrent des sentiers disparus

À l'époque du grand-père de Raphaël Davenne, agriculteur, le village comptait une dizaine de fermes et plus de 40 chemins. Mais ces sentiers ont disparu pour former de grandes parcelles. De nos jours, les exploitations se sont agrandies et un quart des chemins se sont effacés dans les champs. Mais ces sentiers oubliés appartiennent encore au village. En concertation avec les habitants, Wilfrid Blois, le maire de Bailleul-le-Soc, a décidé de réhabiliter certains tronçons.