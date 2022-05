Ils veulent changer de département… pour faire des économies

Ce couple a un autre argument, leurs habitudes sont dans l'autre département, dans la Somme. Ils font leurs courses là-bas ou vont à la boulangerie. La piscine, par exemple, sera plus proche et moins chère. "On aura des entrées à quatre euros au lieu de six. Rien que le transport pour aller à Noyon, ce sont 20 kilomètres. Quand on voit le prix de l'essence à l'heure actuelle, ça nous fait huit euros pour aller à Noyon", affirment-ils.