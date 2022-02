Indispensables, les secrétaires de mairie sont très recherchés

Le métier attire peu. En début de carrière, les secrétaires touchent le SMIC. Et dans les petits villages, il s'agit bien souvent de temps partiel. Dans le Lauragais, après six mois sans trouver de candidats, quatre communes ont décidé de partager une secrétaire. Grâce à cette nouvelle embauche, la mairie peut rester ouverte les lundis et mercredis. Un soulagement pour les habitants.