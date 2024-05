En Indre-et-Loire, la pêche au brochet fait son retour

Depuis le week-end dernier, la saison du brochet est lancée. Une pêche qui séduit beaucoup et toutes les générations.

Ils ont répondu à l'appel du premier jour de la pêche au brochet, samedi 27 avril. Pour Thierry, l'ouverture de cette pêche est synonyme de bonheur. Il va passer toute la journée sur le Cher avec son ami Dominique, sur un autre bateau. Tous deux suivis et sollicités dans le sujet vidéo ci-dessus.

Lorsque Dominique attrape un brochet, il préfère le relâcher. Pourtant, il aurait pu garder ce poisson. Seuls les brochets les plus jeunes ne doivent pas être prélevés, ce que nous explique Aurélien Bonnet, garde-pêche. "60 centimètres, c'est la taille minimale de capture. À cette taille-là, on va dire qu'on assure au moins un cycle de reproduction par rapport à l'espèce", dit-il dans le sujet en tête de cet article.

La pêche au brochet est un loisir bien encadré et populaire, très apprécié par les plus jeunes. Dans ce département, on compte 22 000 pêcheurs et les trois quarts se passionnent pour le brochet.