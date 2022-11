Info / Infox : les migrants débarqués d'Ocean Viking accueillis dans le village vacances Belambra ?

On peut voir sur les images, une courbe montrant l’évolution du nombre de messages avec le mot “Belambra”. Il y avait eu plus de 7 000 publications samedi, et un pic au moment où, justement, les politiques s’emparent de cette rumeur. Sauf que l’information est fausse en réalité. Ce club Belambra se situe à proximité du centre où sont accueillis les migrants. Il s’agit d’un centre de vacances, appartenant au CCAS de Giens et réquisitionné par la préfecture.