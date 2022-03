Inondations dans les Cévennes : des dégâts toujours visibles

À quelques kilomètres, l'eau boueuse a détruit, chez un maraîcher, six hectares de légumes de fin d'hiver. Elle s'est notamment infiltrée dans les fenouils et les épinards. Ici, les légumes sont irrécupérables. Les terres sont encore gorgées d'eau. Michel Vico va prendre du retard, car il doit attendre pour faire passer les tracteurs, remettre de la terre et l'aplanir.