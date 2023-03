VIDÉO - Inséparables, Maryse et Jean-Louis travaillent ensemble depuis 53 ans

Derrière son comptoir, Maryse accueille inlassablement les habitants et les touristes de passage. Quand la sonnerie retentit, c'est Jean-Louis, 78 ans, qui se retrouve dans son épicerie en quelques pas. Ici, pour lui, c'est bien plus qu'un commerce. Il connaît les habitudes de chacun, toujours prêt à offrir son temps et sa bienveillance.