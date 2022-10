Insolite : je change de région en traversant la rue

À cause de cette limite administrative, ici tout est en double, les églises, les cimetières, les salles des fêtes, deux mairies et donc deux maires. Pendant des siècles, cette frontière a été source de rivalité entre des Aveyronnais et des Cantalous aux caractères bien trempés. Actuellement, la ligne n’est plus infranchissable. Les deux communes partagent le monument aux morts et le stade de foot.