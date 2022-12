VIDÉO - Noms de rues : ce village joue les stars

Prochain nom à afficher, celui de Stromae. L'agent communal consulte sa carte. "Ah ben, c'est à côté de Phil Collins, c'est parfait", dit-il. Les stars américaines sont aussi de la partie. Et les fans de rock seront contents d'apprendre qu'au 633, rue Elvis Presley se trouve l’hôtel-bar-restaurant Le Zénith. Ce qui réjouit sa gérante : "C'est que du bonheur. C'est très bien. C’est quelque chose de gai, la musique, la nourriture, l’humour, ça rassemble les gens. Et ici, on est là pour rassembler les gens. Moi, ça me va bien", confie Nathalie Barot.

Les habitants partagent cet engouement. Il y a quelques jours, ils étaient conviés dans la salle des fêtes de la commune pour découvrir leurs numéros et leurs noms de rues. Et il y en avait pour tous les goûts. "C'est rue Jean-Jacques Goldman ? Ouah super", acquiesce une jeune femme, manifestement ravie de son sort. "Moi, j'habite route Aretha Franklin", se réjouit une autre, quand son voisin qui avait, lui, demandé d'habiter impasse Nekfeu est déçu de ne pas avoir eu gain de cause. Même désillusion pour une mère de famille qui espérait un nom plus rock. "Mozart, ça va quand même nous inspirer", assure-t-elle.