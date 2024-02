VIDÉO - "Impressionnant" : à Metz, le talent d'Anne-Marie, la mamie siffleuse, ne passe pas inaperçu

Anne-Marie a une passion peu commune : elle siffle comme un rossignol du soir au matin. Mieux, elle se produit sur scène. Une équipe de TF1 l'a rencontrée à Metz.

Quand elle fait ses courses sur ce marché de Metz (Moselle), Anne-Marie passe rarement inaperçue. "Extraordinaire, super madame, j'adore", lui lance une commerçante après l'avoir entendue siffler. Anne-Marie est une charmeuse, et personne n'y résiste. "C'est très impressionnant", juge une autre auditrice du jour. Certains s'y essaient, mais pas avec le même résultat. "C'est dur, en vrai, de siffler comme ça", admet un jeune commerçant après s'y être essayé.

Ce don, notre mamie siffleuse le possède depuis son enfance à la ferme, lorsqu'elle s'occupait des troupeaux de moutons de ses parents : "Pour ramener le troupeau, il fallait savoir siffler presque à 100%, raconte-elle, entre deux sifflements, derrière le volant de sa voiture. J'ai appris de bonne heure et après, c'est venu tout seul". Devenue ambulancière, puis attachée commerciale dans l'industrie, elle continue alors à siffler pour elle-même : "Quand je partais le matin, je sifflais. Dès que j'avais une possibilité de siffler dans ma voiture, je ne me sentais pas seule. C'était quelque chose de très fort". Et en fin d'année dernière, elle a pour la première fois osé monter sur scène. "Je me suis même surprise moi-même", dit-elle.

Samuel, son coach vocal amateur, est lui aussi épaté par ses capacités : "Le truc qui est assez incroyable dans sa technique, c'est qu'elle a un vibrato. Ça se travaille à peu près comme une voix." Le rêve d'Anne-Marie désormais : enregistrer un CD pour partager son talent avec sa famille et ses amis.