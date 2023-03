VIDÉO - Calvados : le village vend... sa mairie

Guy Velany a presque tout d'un agent immobilier. En réalité, c'est le maire du village normand de Maisoncelles-la-Jourdan, et cette maison qu'il fait visiter, la mairie : 160 mètres carrés avec, à l'étage, un appartement de fonction. Depuis quelques semaines, le bâtiment est en vente, décision du Conseil municipal pour faire des économies. "On n'aura plus de taxe foncière. On n'aura plus d'entretien de chaudière, de bâtiment. Ça va nous réduire nos charges de 7000 euros par an, ce n'est pas négligeable", fait valoir Guy Velany