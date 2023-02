VIDÉO - Landes : rencontre avec Dino, le dromadaire nettoyeur de plages

Détrompez-vous, nous ne sommes pas en plein désert, mais sur une plage landaise. Et forcément, quand un dromadaire débarque sur le sable, cela surprend un peu. "J'ai cru qu'on me faisait une blague", lâche une jeune fille en plein bain de soleil, quand un homme plaisante : "Je me dis que je n'ai pas besoin de prendre l'avion et d'avoir d'empreinte carbone pour le voir !" La star du jour s'appelle Dino, un croisement entre un dromadaire et un chameau. Mais l'animal n'est pas venu faire de la figuration : il va aider une trentaine de bénévoles à nettoyer cette plage de Vieux-Boucau-les-Bains. Pendant que Dino porte les déchets, Cécile et Margaux scrutent le moindre grain de sable : "Comme il y a le dromadaire, on a plus envie de ramasser les déchets", lancent les deux fillettes.