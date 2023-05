VIDÉO - Insolite : et si vous faisiez le tour du monde... dans un jardin ?

Soit un jardin de 1500 m² créé en 1975, situé à 20 km de Lyon et conçu par un couple amoureux de voyages (Charles Billy et sa femme Pauline), entièrement dédié à leurs souvenirs et notamment aux plus beaux monuments qu'ils ont eus la chance de visiter. Il est depuis entretenu par les nouveaux propriétaires, Stéphanie Fito et Dimitri Loisel qui ont racheté les lieux en 2021. Découvrez-le en images dans la vidéo en tête de cet article.