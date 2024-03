VIDÉO - Aléas climatiques : en Bretagne, une route départementale menacée de disparition

En France, de plus en plus de routes sont impraticables en raison des intempéries en série. Exemple en Bretagne, où une route départementale reliant Saint-Malo à Cancale pourrait bien disparaître.

Elle est l'une des routes les plus touristiques de Bretagne, car elle relie Saint-Malo à Cancale (Ille-et-Vilaine). La départementale 201 longe la dune. Mais plusieurs fois dans l'année, elle est recouverte par le sable : "Avec les tempêtes et les forts coefficients de marée, il peut arriver que la dune se déplace sur la route", explique à TF1 Marie Chatelier qui dirige un camping situé à Saint-Coullomb, sur cette route départementale. "En fonction de la force du vent, parfois ça peut monter et la circulation devient très compliquée."

Pour des questions de sécurité en 2023, la route a été fermée huit fois à la circulation. "C'est impressionnant", dit un habitant. "Il y a juste quelques centimètres et on ne peut plus passer du tout". "Depuis cinq six ans, c'est de pire en pire", ajoute un autre. En réalité, cette départementale pourrait bien disparaître, car la dune recule petit à petit sur la route.

D'autres routes menacées en France

Cette année, les aléas climatiques ont mis à mal nos réseaux routiers. Les inondations dans le Nord ont totalement détruit des pans entiers de la route. Entre 2009 et 2023, la part des routes abîmées ne cesse d'augmenter. L'an passé, une route sur deux nécessitait un entretien. À Donges, en Loire-Atlantique, cette route (en photo ci-dessous) était encore fermée à la circulation, car complètement submergée d'eau.

Cet hiver très pluvieux a particulièrement déformé la chaussée. "Quand l'eau dégage, ça ravine", explique à TF1 Kattell Henry, directrice générale des services de la commune de Donges. "Le côté de la route s'affaisse progressivement. On va voir à terme un problème de structure de voirie. On n'aura pas d'autre choix que de la réparer, à la renforcer par le bas, donc par la structure". Avec de telles dégradations, la mairie a revu son budget d'entretien de la voirie. Il est passé de 150.000 à 500.000 euros. Et les nombreux camions aggravent l'état des routes.

Pour éviter les crevaisons, la mairie veut remplir ses nombreux nids de poule, mais avec l'hiver, c'est devenu mission impossible. Selon le bureau d'études Carbone 4, la remise en service des routes endommagées par les aléas climatiques pourrait atteindre 22 milliards d'euros d'ici à 2050 en France.