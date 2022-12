Saint-Raphaël : nourrir les sangliers désormais passible d'une amende

Nous n'aurons pas dû chercher longtemps pour trouver des sangliers, et même les approcher. En plein centre-ville de Saint-Raphaël (Var), ils n'ont pas peur de traverser la rue. Peu craintifs, ces animaux qui vivent normalement dans la forêt prolifèrent dans la ville. Dans ce quartier, les habitants en observent quotidiennement, et leur présence devient problématique. "Ils cherchent à manger, ils viennent pour les poubelles. C'est gênant, ils font de sacrés dégâts", explique un habitant. "On ne sait pas s'ils ne vont pas nos charger, et dans les rues, ils peuvent créer un accident", ajoute un autre.