VIDÉO - "Ignoble" : la colère d'un village de l'Aveyron face à son pont classé... et défiguré

Et pour monsieur le maire, rien ne va. "Il y a tout qui choque à l'œil. Déjà, la qualité des pierres, qui sont petites, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas remis celle qu'il y avait auparavant", s'indigne Gilbert Blanc, élu DVG. "Manifestement, il y a un manque au niveau de la finition. Ils ont fait un enduit et en plus, ils ont fait un tracé au doigt, pointe son adjoint Pierre-Jean Barthey. C'est curieux, ça ne ressemble pas vraiment à une rénovation pour un bâtiment qui est classé..."