Situé en Isère, ce centre hors du commun permet à des capitaines des plus gros navires de s'entrainer. Ces derniers ont même un canal de Suez miniature à leur disposition.

À Port-Revel, sur un lac caché de l'Isère, les pilotes de bateaux géants viennent du monde entier s'entraîner à naviguer dans des conditions extrêmes. Il s'agit du plus important centre d'entraînement au monde des pilotes de cargo, paquebot de croisière, remorqueur, qui viennent s'y former à la navigation en situation extrême. Ici, on apprend à affronter une tempête ou à accoster en urgence, sur un lac de 5 hectares où toutes les conditions de courant, de vent, de houle sont reconstituées.

Les maquettes, truffées de technologie, attirent des capitaines de tous les pays qui peuvent ainsi embarquer à bord de modèles réduits, à l'échelle de 1/25ᵉ. Sébastien Gosselin, capitaine de pétrolier, lui, vient de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et rêvait de faire escale ici : "Depuis 30 ans que je suis dans le métier, j'ai toujours entendu parler de ce centre", dit-il dans le sujet en tête de cet article. "On oublie rapidement que c'est une maquette et une fois concentré sur la manœuvre, on se sent comme sur un vrai navire". Pendant une semaine, les stagiaires essayent des manœuvres difficiles et ont le droit à l'erreur dans un métier où elle peut être fatale.

Pour apprendre à réagir dans l'urgence, les capitaines peuvent s'entraîner sur un Canal de Suez miniature. Pétroliers, gaziers, porte-conteneurs, bateaux de croisière... Depuis plus de 60 ans, seuls les capitaines les plus chanceux peuvent accéder à ce monde maritime miniature.