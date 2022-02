VIDÉO - "J'attends depuis 2 ans" : fermée à cause du Covid, la grotte de Lourdes rouvre aux pèlerins

Ils voulaient être les premiers à faire à poser leur main sur le rocher de la grotte de Massabielle, à Lourdes, vendredi 11 février. Une date symbolique, puisque le 11 février 1858, pour la première fois, selon la tradition catholique, la Vierge Marie apparaissait à Bernadette Soubirous.

"En ce jour anniversaire, (...), les pèlerins peuvent à nouveau rentrer à l'intérieur de la grotte pour faire un des gestes si importants pour eux : toucher ce rocher en signe de confiance en la Vierge Marie, pour y déposer leurs joies, leurs peines, leurs angoisses", a d'ailleurs précisé à l'AFP Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire.

"J'attends depuis 2 ans, depuis que c'est fermé. Avec impatience, car je viens souvent prier Notre-Dame-de-Lourdes. Ça nous manquait de toucher la grotte", témoigne une femme au micro du 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Une autre poursuit : "On y pense, mais quand on le fait, c'est encore plus fort".