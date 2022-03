Jardin : les conseils pour bien planter à la sortie de l'hiver

Le printemps s'annonce dans les jardins, mais il faut encore patienter. Christian Thibault récolte ses derniers poireaux de l'hiver. "On arrive dans la saison de disette. On est sur la fin des légumes d'hiver et ceux de printemps ne sont pas encore arrivés", explique-t-il. Christian reprend ses plantations. Il va cultiver les oignons avec une règle faite maison : les planter tous les deux mètres.