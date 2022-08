Jardin secret : l'Occitanie d'Olivia Ruiz

L'endroit le plus important pour Olivia Ruiz, c'est le petit village de Marseillette (Aude) où elle a grandi. Un nom et un décor de vacances pour grandir, avec tout à porter de main : la balade sur le canal de Midi et la montée vers sa drôle de tour. Un petit village occitan avec comme point névralgique son café, celui qu'Olivia Ruiz a chanté et qui reste inchangé. Le nouveau propriétaire a conservé les incontournables installés par sa famille d'émigrés espagnols qui a fuit le franquisme.