VIDÉO - "Je ne peux pas travailler" : un village breton privé de téléphone et d'Internet depuis un mois

Plus de ligne téléphonique, ni d’Internet, ni de box TV dans le village de Callac (Côtes-d'Armor). Et ce depuis un mois déjà. De quoi agacer Philippe, artisan qui travaille parfois depuis son domicile. "Je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire mes devis, je ne peux pas faire mes factures", égrène-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Mes clients ne peuvent plus m’appeler sur le fixe", ajoute-t-il.