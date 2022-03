Jour de poisson au marché de Landerneau

Sole, dorade ou lieu, tout donne envie, mais le conseil du jour de Rémy, c'est le merlu. Ici, tout le monde lui fait confiance. Rémy et sa fille connaissent par cœur les clients et leurs petites préférences. "On connaît les habitudes de chacun aussi. Ils n'ont pas besoin de nous dire, on va le faire automatiquement", explique Ambre-Océane.