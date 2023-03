VIDÉO - Sous les cerisiers en fleurs, un instant zen au parc du Maulévrier

Avec leurs couleurs blanches ou roses, ces fleurs de cerisiers japonais symbolisent le renouveau. Dans le plus grand parc oriental d'Europe, leur floraison est partout et invite au voyage. Une découverte pour ces Lillois. "Quand j'arrive dans un endroit comme ça, le dépaysement me rend détendu" ; "Ça fait déjà de belles couleurs et ça fait zen", témoignent-ils. Un décor naturel propice aux photos.