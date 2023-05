VIDÉO - Quiberon, la presqu'île à l'état sauvage

Tous les jours, il s'offre une bouffée d'air celte. Nous ne sommes pas en Écosse, mais sur la côte sauvage de Quiberon. Grégory Decque vient ici jouer de la cornemuse. Le musicien amateur offre un concert aux goélands. Ici, il peut jouer aussi fort qu'il le souhaite. Il ne dérange personne, bien au contraire. Grégory vient du Nord du pays, un Ch'ti tombé sous le charme de la Bretagne et de la presqu'île de Quiberon. N'allez surtout pas lui dire qu'il n'est pas breton. "On sent ça dans ses tripes, on est breton ou on ne l'est pas. Moi, je suis breton de cœur et je le serai toujours, je ne sais pas comment l'expliquer."