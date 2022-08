Jura, les sports d'hiver... en été !

Pour découvrir les paysages du Jura, pas besoin de beaucoup d’équipements. Une bonne paire de chaussures et nous voilà prêts à arpenter la forêt du Risoux. Jean-Michel Lacroix, guide, présente son Jura à ses touristes venus de tout l’Hexagone. Très vite, deux groupes se détachent : les enfants devant et les parents derrière. Après quelques kilomètres à l’ombre des arbres, le panorama apparaît. On change même de pays.