"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Menton ?

Ce jeudi, le ciel est gris menaçant. En cette période de sécheresse, c'est une bonne nouvelle. "Nous, on prie pour qu'il pleuve. On sait que les touristes, ils ne sont pas contents, mais nous, on voudrait qu'il pleuve", lance une habitante. Les touristes sont déjà présents et on les attend nombreux cet été. Ici, la saison a très bien commencé.