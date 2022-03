L’adieu à Jean-Pierre Pernaut

Il y a des sourires qui ne s'effacent pas. Des présences qui restent dans les cœurs, dans le cœur des gens. Et ils étaient là ce mercredi matin, pour un adieu à l'heure du 13H et celle des marchés. À Sanary, le premier plus beau marché de France, les commerçants avaient les couleurs du deuil, mais le sourire de ceux qui ne l'oublieront pas.