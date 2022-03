L’adieu de Sanary à Jean-Pierre Pernaut

C’est un jour de deuil à Sanary-sur-Mer (Var). Derrière les étals du marché, les commerçants se sont vêtus de noir. Car tous, dans cette petite ville du Var, se rappellent de ce jour de mai 2018 et du journal de 13h, présenté en direct, depuis le Port. Sanary était le premier plus beau marché de France. Et quatre ans plus tard, Jean-Pierre Pernaut est toujours un peu là.