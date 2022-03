L’ail vert, la douceur du Poitou

Sur le marché de Montmorillon (Vienne) comme partout dans le Poitou, l'ail vert c'est une tradition. La botte fraîchement cueillie coûte 1,50 euro. Dans la famille Godu, on est maraîcher depuis trois générations. James et son fils ont fait les plantations en novembre et quatre mois plus tard, ils récoltent à la main un ail violet encore jeune. La saison est courte, environ un mois selon les années. Et pour connaître le produit, il faut le goûter. Légèrement piquant, l'ail vert du Poitou revient au goût du jour.