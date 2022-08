L'Alsace croule sous les tomates

Elles arrivent toutes en même temps. Dans une serre de tomates, les fruits rouges garnissent les plants. Jamais la récolte n'avait été aussi bonne. La floraison du printemps a été excellente. La chaleur de l'été les a gorgé de soleil. Elles ont donc muri plus vite. Depuis dix jours, les maraîchers ne cessent de remplir des caisses de tomates. Environ 70% de leur production sont écoulés en vente directe. Le problème c'est que beaucoup de leurs clients sont partis en vacances. Ils se retrouvent donc avec du stock sur le bras. "Quand ça déborde, ça déborde. On ne peut pas en manger matin midi et soir", confie Eric Mercier.