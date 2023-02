Villes et régions les plus accueillantes de France : découvrez le classement

La France arrive à la troisième place des destinations les plus accueillantes au monde, précédée par l'Italie et l'Espagne. Au jeu de la région qui se distingue par la qualité de son accueil, c'est l'Alsace qui accède à la tête du classement. Plus précisément, ce sont trois villes alsaciennes qui arrivent en tête du palmarès pour la France : Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr, toutes les trois situées dans le Haut-Rhin. À noter que Ribeauvillé est à la sixième place et Sélestat, à la quinzième.