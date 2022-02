L’ambiance inimitable des auberges vosgiennes

En hiver, la ferme-auberge du Haag est isolée et presque inaccessible. L'exploitation vit de la fabrication des fromages. On y fait le délicieux munster. Nicolas maîtrise chaque étape de la transformation du lait. Une fois affinés, 21 jours en cave, les munsters vont servir à la vente directe et à la préparation des repas pour l'auberge. C'est le domaine de Pauline qui va confectionner des plats consistants. De quoi réchauffer des skieurs transits et faire des souvenirs. Durant les vacances, l'auberge affiche complet, avec 40 couverts à servir.