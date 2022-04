L'ambiance unique du marché du soir à Castres

Les Castrais viennent acheter leurs fromages, leurs gâteaux, leurs fruits et légumes. "On y trouve des produits de bonne qualité, puis locaux", confie une cliente. En effet, tout est cultivé et préparé dans la région à seulement quelques kilomètres. Juste à côté, le stand de Thierry ne désemplit pas. "C’est toujours plein", avoue celui-ci. Sa spécialité, c’est le porc noir, sans oublier les saucisses.