L'appel pour remettre l'Hermione à flot

"C'est un énorme Tetris. En plus, les pièces endommagées sont à l'intérieur du navire donc pour avoir accès et réparer cette pièce-là, il faut démonter tout le reste qu'il y a autour", explique Dominic Groisard, maître d'équipage. L'association en appelle à toutes les générosités : visiteurs, monde maritime, entreprises publiques et privées. L'objectif est de voir l'Hermione reprendre le large à l'horizon 2024.