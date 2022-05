L'Ascension dans un petit coin de paradis

Des rayons de soleil sur les vagues et un temps doux, pas plus de 20°C ce jeudi matin. Des conditions idéales pour une promenade. Des groupes d'amis sont venus de Montélimar pour se dégourdir les jambes entre mer et montagne. Mais il est un peu tôt pour se baigner. Pour d'autres, en revanche, le vent est l'occasion de sortir les planches à voile. Des vacances avant l'heure et ce n'est que le début. Le temps promet d'être radieux pendant toute la semaine.