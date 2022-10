L'épicerie qui anime les villages isolés

La petite épicerie ambulante propose toutes sortes de produits, beaucoup de convivialité et des bons petits plats fait-maison. Sa venue ici, une matinée par semaine, rend bien service aux habitants. Le temps de tout plier et il faut déjà repartir. Virginie est attendue dans un autre village. À 35 ans, Virginie est épanouie et heureuse dans son métier.