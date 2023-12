VIDÉO - L'étonnante parade de Noël des tracteurs en Bretagne

C'est une nouvelle tradition qui gagne du terrain dans plusieurs régions françaises : des agriculteurs décorent et illuminent leurs tracteurs pour une parade de Noël pas comme les autres. Regardez ce reportage de TF1 entre les Côtes-d'Armor et le Morbihan.

L'image est exceptionnelle : 19 tracteurs et quatre ensileuses parés de lumière défilent dans un tintamarre de klaxons. Dans le petit bourg d'habitude bien calme de Paimpol (Côtes-d'Armor), la foule se presse pour les admirer. Le cortège traverse quatre communes sur une quinzaine de kilomètres, avec à chaque fois beaucoup de monde sur le bord des routes. "Ils égaient un petit peu notre vie, nos fêtes, et sachant que c'est eux qui nous donnent à manger tous les jours, c'est un plaisir de les voir", salue une spectatrice. Il faut dire que les agriculteurs rivalisent d'inventivité entre les costumes, les décorations des remorques, et même les manèges.

C'est la quatrième édition de ce défilé de Noël né pendant le Covid, en 2020. L'organisation est rodée, même s'il y a parfois encore quelques couacs, comme ce tracteur tombé en panne. Au bout de deux heures de parade, les tracteurs arrivent à Calan, dans le Morbihan, l'ultime étape de leur parcours. "C'est l'aboutissement, le plus beau moment de la parade. C'est un mois de travail pour deux heures de boulot, au final, on a un gout de trop peu quand même, confie un agriculteur. Mais bon, on remettra ça l'année prochaine".

Pour en arriver là, il aura en effet fallu beaucoup de travail en amont. Nous avions rencontré les agriculteurs à une semaine du jour J dans les starting-blocks, comme le montre la suite de notre reportage, qui vous emmène aussi dans une maison illuminée de Bégard (Côtes-d'Armor), que les visiteurs se pressent de visiter.