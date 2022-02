L’inimitable porcelaine de Limoges

Dans ce magasin, où de grands noms sont représentés, les clients ont le choix parmi des styles très différents, des plus prestigieux, aux plus abordables, avec toujours le même effet. Et un savoir-faire auquel il est très facile de s'identifier. "C'est deux siècles et demi d'histoire, ça crée des liens, des liens familiaux. Qui à Limoges n'a pas un cousin, un grand-père qui n'a pas travaillé dans la porcelaine ?", affirme Thierry Lachaniette, propriétaire du magasin.