L’Isle-sur-la-Sorgue à l’heure de l’été

Ce mardi matin, pour trouver les touristes, il fallait être au bord de l’eau. "C’est l’endroit parfait ! Un petit peu d’air, un petit peu de vent, on se croirait presque en Belgique" ; "Le chapeau est obligatoire, sinon, on prend vite une insolation" ; "On se promène. On cherche un peu les coins d’ombre quand on a trop chaud", lancent ceux que nous avons croisés.