L'itinéraire mythique des Grandes Alpes

Tout a commencé au début du XXe siècle. Pour développer le tourisme automobile, Touring Club de France a souhaité construire la route. Un projet grandiose qui, selon la formule de l'époque, doit côtoyer les glaciers et les précipices. "Le travail véritablement titanesque a été réalisé par 600 ouvriers et des prisonniers d'hier. Tout cela s'est fait à la pelle", se souvient Gérard. En 1937, une clientèle bourgeoise découvre les paysages alpins autrefois inaccessibles. Le géant des Alpes est ouvert quatre mois par an seulement à cause de la neige.