L'un des feux d’artifice les plus spectaculaires de France, celui de Carcassonne

La cité de Carcassonne est aux couleurs de l’Hexagone. Des cascades de lumières scintillent. Jeudi soir, les remparts se sont parés de leurs plus belles couleurs. C’était une explosion féerique dans un décor médiéval. Plus de 500 000 personnes se sont rassemblées pour assister à l’un des plus beaux feux d’artifice du pays. "On a vu des feux d’artifice à la tour Eiffel, c’est magnifique. Mais, là, ça n’a rien à voir, c’est fabuleux", affirme un spectateur. Le point d’orgue reste l’embrasement de la cité quand les murailles voient rouge.