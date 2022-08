L'une des plus hautes bases nautiques d'Europe est en Savoie

Deux kilomètres plus loin, les gorges de Savalin attirent Anna, Mayrah et Victor, originaires de Toulouse. "C'est magique. On peut dire que c'est une beauté comme on n'attendrait pas d'un lac artificiel", "quand on habite en ville on a rarement l'occasion d'être à côté de l'eau et le silence. C'est très beau", confient-ils. L'endroit est comme un refuge, et presque seul au monde en Haute Maurienne.