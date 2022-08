La belle histoire de l'auberge d'Aiglun

Gwendoline est originaire de Sainte-Lucie. Michel, lui, est Normand et pâtissier de formation. Après avoir vécu longtemps à l'étranger, ils ont eu un coup de cœur pour Aiglun. Les croissants de Michel et sa cuisine ont déjà conquis les habitants. Le couple et leur fils, Raphaël, adorent les bouts du monde. Ils souhaitent faire de cette auberge un lieu de vie accueillant et convivial.