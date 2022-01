La bonne idée : un marché solidaire pour les invendus alimentaires à Châlons-en-Champagne

Nous sommes un dimanche après-midi et il est 17 heures. C'est un marché un peu particulier qui s'installe dans ce quartier populaire de Châlons-en-Champagne (Marne). D'un côté, il y a les fruits et légumes d'un maraîcher de la ville et de l'autre, du pain et des poulets que les bénévoles mettent en sachet. Le point commun : tous ces produits sont des invendus, dont personne ne veut le dimanche. D'où l'idée de les revendre à très bas prix.