La Bretagne se convertit au pastis

Depuis plus de 20 ans, Laurent Jouffe et sa famille, sont des spécialistes des spiritueux. Leur invention n'est pas le pastis, mais le "Brastis". Et cette boisson connaît un grand succès. En un an, plus de 200 000 litres ont été écoulés. Il est impossible pour nous de connaître la recette complète de la liqueur, car elle est fabriquée dans le plus grand secret des druides.