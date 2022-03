La brousse du Rove, un délicieux fromage de chèvre provençal

Dans la bergerie, c'est la période du mise-bas et de la lactation. Un lait précieux, avec moins d'un litre par chèvre. Pour faire la brousse, il est transformé immédiatement après la traite. "C'est un produit qui ne comporte quasiment rien. Après, la recette va résider dans la chauffe du lait", explique Franck. Chauffer d'abord, puis brousser comme on dit ici, grâce au vinaigre et à une manipulation bien précise. Et très vite, elle est prête à être consommée.